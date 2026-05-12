FORM triennio da record | +45% di presenze dal 2023 boom di giovani e pubblico

Negli ultimi tre anni, la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ha registrato un aumento del 45% delle presenze, attirando un numero crescente di giovani e pubblico di diverse età. Questa crescita è stata annunciata questa mattina in Regione durante la presentazione del bilancio sociale, a cui hanno partecipato la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Cultura, il presidente dell’orchestra e il direttore artistico.

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