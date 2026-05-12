FORM triennio da record | +45% di presenze dal 2023 boom di giovani e pubblico
Negli ultimi tre anni, la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana ha registrato un aumento del 45% delle presenze, attirando un numero crescente di giovani e pubblico di diverse età. Questa crescita è stata annunciata questa mattina in Regione durante la presentazione del bilancio sociale, a cui hanno partecipato la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Cultura, il presidente dell’orchestra e il direttore artistico.
ANCONA- Un triennio di crescita per la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Presentato questa mattina in Regione il bilancio sociale dalla sottosegretaria alla Presidenza della Regione Marche con delega alla Cultura Silvia Luconi, dal presidente FORM Fabrizio Del Gobbo, dal direttore artistico.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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