Boom di presenze a Salerno nel primo sabato di maggio | spiagge e centro da record

Nel primo fine settimana di maggio, Salerno ha registrato un incremento di visitatori sia nelle spiagge che nel centro storico. La presenza di sole ha portato molte persone a trascorrere del tempo in spiaggia o a passeggiare lungo il lungomare. Inoltre, numerosi visitatori hanno partecipato alla Fiera del Crocifisso Ritrovato, allestita nel cuore della città. La giornata ha visto un afflusso di pubblico superiore alla media, con numeri record rispetto ai fine settimana precedenti.

Boom di presenze a Salerno, in questo primo sabato di maggio. Complice il sole, in tanti si sono recati in spiaggia e altri si sono concessi una passeggiata per visitare la Fiera del Crocifisso Ritrovato nel centro storico e rilassarsi sul lungomare. I crocieristi non sono mancati all'appello.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Italia turistica da record: 479 milioni di presenze nel 2025, boom di viaggiatori stranieri e spesa in crescita.L’Italia Turistica da Record: 479 Milioni di Presenze nel 2025, un’Europa ai Suoi Piedi L’Italia si conferma la destinazione turistica più ambita... Turismo, Emilia Romagna da record: oltre 44 milioni di presenze nel 2025. Rimini regina, boom dell'AppenninoBologna, 16 marzo 2026 – Il turismo in Emilia-Romagna continua a crescere e nel 2025 supera una nuova soglia: oltre 44,1 milioni di presenze (44. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foiano ha accelerato sul turismo. Un boom di presenze da Usa e Asia; Ponte Primo maggio, boom di turisti con 16 milioni di presenze in Italia; Biella, turisti stregati dalla montagna: boom di presenze e di prenotazioni; Ponte del 1° maggio, boom di turismo: 16 milioni di presenze e 2,5 miliardi di giro d’affari. Primo Maggio: boom di presenze a Buccheri per i giochi tradizionali in piazzaUn successo straordinario, un numero imponente di visitatori per le celebrazioni del Primo Maggio a Buccheri. L’amministrazione retta dal sindaco Alessandro Caiazzo esprime soddisfazione per l’esito ... siracusaoggi.it Salerno in Flora: boom di visitatori al Parco Pinocchio, al Villaggio Coldiretti si costruisce l’agricoltura del futuroUn tutto esaurito di pubblico che si è registrato fin dal taglio del nastro alla presenza di numerose autorità cittadine e nazionali fra le quali il presidente facente funzioni della provincia Giovann ... salernotoday.it Primo maggio, boom di visitatori nei siti dell’Ecomuseo di Alghero Staccati centinaia di biglietti in una giornata, grande affollamento alla Grotta Verde - facebook.com facebook Alghero, boom di visitatori con la riapertura della grotta verde a Capo Caccia x.com