A Forlì si è svolta una cerimonia per celebrare i primi 27 medici diplomati, segnando la conclusione del nuovo corso di formazione. Durante l’evento sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti, tra cui il primo studente a ricevere la pergamena. I medici hanno condiviso le esperienze vissute durante i tirocini, che si sono svolti nel corso del percorso formativo. La giornata ha rappresentato un momento di riconoscimento per i neo-specialisti.

? Punti chiave Chi è il primo studente iscritto che oggi riceve la pergamena?. Come hanno vissuto i tirocini i primi ventisette medici del corso?. Perché molti neo-laureati intendono restare a servire la sanità romagnola?. Quale legame familiare ha spinto Lorenzo Canali a scegliere Forlì?.? In Breve Costanza Francioso e Cecilia Cenerini puntano a specializzazioni in Pediatria e Medicina interna.. Lorenzo Canali segue le orme del nonno che fondò l'Anestesia nel 1973.. Lorenzo Rabiti sottolinea l'efficacia dei tirocini con massimo due studenti per reparto.. Il gruppo di 27 laureati attira talenti da Fossombrone e dalle Marche.. Ventisette corone d’alloro hanno adornato i volti dei neo-medici a Forlì, segnando la conclusione di un percorso iniziato sei anni fa con l’inaugurazione del nuovo corso di Medicina della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forlì, festa per i primi 27 medici: chiude il ciclo del nuovo corso

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