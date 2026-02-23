Forlì lancia corso unico per medici polmonari | 22 crediti

Forlì ha deciso di avviare un corso esclusivo in pneumologia interventistica per formare medici specializzati. La causa di questa scelta risiede nella crescente domanda di professionisti qualificati nel settore respiratorio. Dal 28 aprile 2026, l’ospedale Morgagni-Pierantoni offrirà un percorso che permette di ottenere 22 crediti formativi. L’obiettivo è rafforzare le competenze dei medici e migliorare le prestazioni ospedaliere. La novità interessa anche altri ospedali della regione.