Forlì lancia corso unico per medici polmonari | 22 crediti
Forlì ha deciso di avviare un corso esclusivo in pneumologia interventistica per formare medici specializzati. La causa di questa scelta risiede nella crescente domanda di professionisti qualificati nel settore respiratorio. Dal 28 aprile 2026, l’ospedale Morgagni-Pierantoni offrirà un percorso che permette di ottenere 22 crediti formativi. L’obiettivo è rafforzare le competenze dei medici e migliorare le prestazioni ospedaliere. La novità interessa anche altri ospedali della regione.
Forlì si prepara a diventare un faro nella formazione medica italiana. A partire dal 28 aprile 2026, l’ospedale Morgagni-Pierantoni avvierà un corso di alta formazione in pneumologia interventistica, un’iniziativa senza precedenti nel nostro Paese. Il programma, frutto della collaborazione con l’Università di Bologna, si concentrerà sulla diagnosi e cura delle malattie polmonari diffuse, offrendo a medici specializzati l’opportunità di acquisire competenze avanzate in un campo cruciale per la salute respiratoria. Con 22 crediti formativi universitari e una masterclass internazionale in programma per il 1 dicembre, questo corso rappresenta un passo significativo per l’innovazione nella medicina italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Fondazione Ordine Architetti Caserta, stop ai crediti per la compensazione della previdenza: Cecoro lancia l’allarme
Forlì punta sui talenti: sportello unico, comunità e opportunità per il futuro del territorioForlì si impegna a valorizzare i talenti locali attraverso un approccio integrato, collaborando con imprese, enti e istituzioni di formazione.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ansia, carico mentale e difficoltà: l'Ausl lancia i percorsi gratuiti di supporto psicologico.
Domani sera contro il Forlì una tappa fondamentale per lanciare la volata in chiave playoff - facebook.com facebook