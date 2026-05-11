Una storica sessione di laurea al Campus | Forlì celebra i suoi primi 27 medici
Lunedì, l’Aula Campostrino di Forlì ha accolto una cerimonia che ha segnato un momento speciale per la città e l’università. Durante la giornata, sono stati conseguiti i primi 27 diplomi di laurea in medicina. Questa sessione rappresenta un evento storico, poiché per la prima volta nel campus si sono laureati così tanti studenti in questa disciplina. La cerimonia ha coinvolto studenti, docenti e familiari, creando un’atmosfera di festa e riconoscimento.
L’Aula Campostrino di Forlì ha ospitato lunedì una giornata destinata a restare negli annali della storia cittadina e accademica. A soli sei anni dall’attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico, il Campus di Forlì dell’Università di Bologna ha celebrato la proclamazione dei suoi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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