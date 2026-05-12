Forlì e Bourges sempre più vicine | accolta in Comune una delegazione studentesca francese

Una delegazione di studenti francesi è stata accolta questa settimana nel Comune di Forlì, rafforzando i legami tra le due città. Il visitatore proveniente da Bourges si è incontrato con rappresentanti locali, consolidando i rapporti tra le istituzioni e le comunità giovanili. L’iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra le due realtà, che si ripete nel tempo attraverso scambi culturali e progetti condivisi.

Il legame storico tra Forlì e la città francese di Bourges si rinnova nel segno delle giovani generazioni. Nei giorni scorsi, l’Assessore alle Politiche Internazionali Kevin Bravi ha accolto in Municipio una delegazione di studenti e insegnanti provenienti da Bourges, protagonisti di un intenso.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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