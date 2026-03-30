Elodie e Franceska sempre più vicine ma tra le foto spunta Tananai in una situazione assurda

Negli ultimi mesi, l’attenzione attorno alla vita privata di Elodie è aumentata, con numerose foto che la ritraggono insieme a Franceska. Tra queste immagini, si nota anche la presenza di Tananai in una situazione che ha attirato l’attenzione dei media. La vicenda ha suscitato interesse tra i follower e i giornalisti, portando a discussioni sui rapporti tra i protagonisti.

Negli ultimi mesi, l’attenzione attorno alla vita privata di Elodie continua ad essere molto alta. Tra ex fidanzati, concerti e dischi, al centro del gossip c’è soprattutto il rapporto con la ballerina Franceska Nuredini, presenza fissa nella sua quotidianità e figura sempre più ricorrente nei suoi contenuti social. Proprio nelle ultime ore, un nuovo carosello pubblicato su Instagram ha riacceso la curiosità dei fan, offrendo uno sguardo intimo e spontaneo sulla vita dell’artista – tra affetti, momenti di relax e qualche dettaglio decisamente inaspettato, tra cui una bizzarra foto di Tananai. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie) Nel post condiviso online, Elodie ha raccolto una serie di scatti che raccontano frammenti della sua quotidianità lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Elodie e Franceska sempre più vicine, ma tra le foto spunta Tananai in una situazione assurda Articoli correlati Leggi anche: Elodie e Franceska sempre più unite ma “Iannone non la sta vivendo bene” Elodie esce allo scoperto: foto tra le braccia della fidanzata ballerina Franceska, insieme sono bellissime!All’inizio del 2026 Elodie si regala una pausa lontano dai riflettori italiani, scegliendo la Thailandia come destinazione per ricaricare le energie... ELODIE, BLANCO E TANANAI INSIEME ALLA MILANO FASHION WEEK #elodie #blanco #tananai #mfw #perte #fyp