Forlì Ddl Bongiorno | le Democratiche criticano il rinvio del dibattito

A Forlì, il dibattito sul Ddl Bongiorno è stato rinviato e spostato in Commissione, suscitando critiche tra le Democratiche. La decisione ha sollevato domande sulla tempistica e sulle motivazioni di questa scelta. Non ci sono ancora risposte ufficiali sui motivi del rinvio, né su come possa influire sulla sicurezza delle donne nella città. La questione rimane al centro dell’attenzione politica locale.

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