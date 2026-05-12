Forlì Ddl Bongiorno | le Democratiche criticano il rinvio del dibattito
A Forlì, il dibattito sul Ddl Bongiorno è stato rinviato e spostato in Commissione, suscitando critiche tra le Democratiche. La decisione ha sollevato domande sulla tempistica e sulle motivazioni di questa scelta. Non ci sono ancora risposte ufficiali sui motivi del rinvio, né su come possa influire sulla sicurezza delle donne nella città. La questione rimane al centro dell’attenzione politica locale.
? Domande chiave Perché il dibattito sul Ddl Bongiorno è stato spostato in Commissione?. Come influisce questo rinvio sulla sicurezza delle donne a Forlì?. Chi deve assumersi la responsabilità politica della gestione del tema?. Quali conseguenze avrà questa scelta per le associazioni del territorio?.? In Breve Rinvio del dibattito dalla sede del Consiglio alla Commissione Pari opportunità di Forlì.. Richiesta del sindaco Gian Luca Zattini di ripristinare il confronto democratico pubblico.. Riferimento alla Convenzione di Istanbul e agli standard del Parlamento europeo sul consenso.. Critica alle dinamiche di vittimizzazione secondaria subite dalle donne nel territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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