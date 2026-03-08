lino guanciale parla de le libere donne e critica ddl bongiorno meloni e trump

Durante la presentazione della miniserie Rai1 “Le Libere Donne”, l’attore Lino Guanciale ha espresso preoccupazione per i tempi attuali e ha criticato il Ddl Bongiorno, le politiche di Meloni e le azioni di Trump. La conferenza stampa si è concentrata sulla nuova produzione televisiva, ma Guanciale ha deciso di condividere il suo punto di vista sulle questioni politiche e sociali recenti.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova miniserie Rai1 Le Libere Donne, Lino Guanciale non ha nascosto la sua apprensione per i tempi attuali. “I tempi che viviamo sono super preoccupanti, ci abbiamo messo pochissimo a tornare ad una realtà nella quale chi è forte comanda”, ha dichiarato l’attore, anticipando il tono della serie e la sua personale visione sul mondo contemporaneo. Guanciale ha sottolineato come, secondo lui, lo stato di diritto sia diventato sempre più fragile a partire dall’elezione di Donald Trump: “Da un anno e mezzo, dopo l’elezione di Donald Trump, lo stato di diritto è ormai diventato una favola che ci siamo raccontati per un bel pezzo ma che ormai fa parte del passato. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

GUANCIALE PRESENTA LE LIBERE DONNE E ATTACCA DDL STUPRI, MELONI E TRUMP

Lino Guanciale: «Il patriarcato e il maschilismo esistono, il ddl Bongiorno è una vergogna. Interpreto uno psichiatra che sta dalla parte delle donne»Guanciale interpreta per la prima volta un personaggio realmente esistito, lo psichiatra Tobino, che nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale,...

