Forlì altre big in arrivo Girone duro e di prestigio

Per la stagione 2026-27 di serie C, si prospetta un campionato con molte grandi squadre. La divisione del girone potrebbe vedere ancora una volta insieme Reggiana, Pescara e Spezia, tutte squadre con un passato di rilievo, nel gruppo del Centro-Nord insieme al Forlì. È ancora da definire come si comporranno i raggruppamenti, ma il livello del torneo sembra destinato a essere molto competitivo.

La serie C 2026-27 parlerà forse ancor di più di quest’anno il linguaggio del blasone. Reggiana, Pescara e Spezia, nobili decadute, con ogni probabilità condivideranno con il Forlì lo ‘scompartimento’ B, quello del Centro-Nord. Una prospettiva suggestiva, un connubio di tradizione, prestigio, fascino e passione, pronto a ridare ulteriore lustro a quello che già si annuncia un campionato vibrante e avvincente. Di altissimo profilo. Una Lega Pro che profumerà di cadetteria. Per il club di viale Roma, fresco di una brillante salvezza con un turno d’anticipo e chiamato a proseguire quel percorso di strutturazione funzionale a mettere radici in...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Forlì e il fattore girone di ritorno. Serve la solita accelerazioneOtto partite per prendersi la salvezza ed evitare che una stagione complicata riservi sorprese ancora peggiori.