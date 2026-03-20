Forlì e il fattore girone di ritorno Serve la solita accelerazione

A Forlì, si guarda alle ultime otto partite come alle chance principali per evitare sorprese peggiori in una stagione complicata. La squadra ha bisogno di una serie di risultati positivi per garantirsi la salvezza e scongiurare un finale difficile. La corsa al successo si gioca tutta in queste partite decisive, con l’obiettivo di cambiare rotta prima che sia troppo tardi.

Otto partite per prendersi la salvezza ed evitare che una stagione complicata riservi sorprese ancora peggiori. Il destino della Pallacanestro 2.015 è tutto qui, compresso in poco più di un mese di regular season. Cercando di lasciarsi alle spalle Cento e strappare così la permanenza in A2. Nell’auspicio che nessun’altra rivale, alle spalle, riesca a inserirsi nel duello. Ma se la classifica racconta di una situazione ancora intricata, è altrettanto vero che il rendimento recente dei biancorossi suggerisce una prima inversione di tendenza. Il confronto tra girone d’andata e di ritorno diventa allora la chiave di lettura principale. Nella prima metà di stagione, Forlì aveva ‘costruito’ gran parte delle proprie difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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