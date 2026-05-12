Ford diventa partner ufficiale dell’Autodromo Nazionale di Monza

Da ilfattoquotidiano.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ford ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership con l’Autodromo Nazionale di Monza. La collaborazione mira a consolidare il rapporto tra il marchio e il circuito brianzolo, considerato uno dei principali punti di riferimento nel mondo del motorsport a livello internazionale. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle due parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

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Ford Motor Company e Autodromo Nazionale Monza hanno annunciato una partnership che rafforza il legame storico tra il marchio americano e il circuito brianzolo, uno dei riferimenti internazionali del motorsport. L’accordo arriva in una fase strategica per Ford, che quest’anno è tornata ufficialmente in Formula 1 attraverso la collaborazione con Red Bull Powertrains per lo sviluppo della power unit Red Bull Ford Powertrains destinata ai team Oracle Red Bull Racing e Visa Cash App Racing Bulls. Con l’intesa siglata con Monza, Ford assume il ruolo di Official Automotive Partner dell’autodromo e metterà a disposizione del circuito una flotta di veicoli ad alte prestazioni destinati alle attività operative e di supporto in pista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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