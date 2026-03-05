Sesi e la partnership con l' ATP Challenger di Monza

Sesi, azienda lombarda specializzata nel noleggio di bagni mobili e strutture temporanee con il marchio Sebach, è diventata supporter partner del Monza Open 2026, torneo ATP Challenger che si svolge a Monza. La collaborazione è stata annunciata di recente e riguarda il supporto all’evento sportivo, che coinvolge diverse organizzazioni locali e internazionali.

Sesi, azienda lombarda attiva nel noleggio di bagni mobili e strutture temporanee a marchio Sebach, partecipa come supporter partner al Monza Open 2026. Il torneo fa parte del circuito Atp Challenger Tour. Per il secondo anno consecutivo, la società fornisce i servizi igienico-sanitari e le strutture mobili per l'evento. Le installazioni sono destinate all'uso di atleti, staff e pubblico durante tutta la manifestazione. Alessandro Bassani, responsabile marketing e comunicazione di Sesi, ha dichiarato che la partnership rappresenta "un'opportunità per mettere le competenze dell'azienda al servizio di un evento internazionale sul territorio".