Monza approvate le delibere per i lavori di adeguamento dell' Autodromo

Il Consiglio Comunale ha approvato le delibere relative ai lavori di adeguamento dell’Autodromo di Monza. Le decisioni riguardano la copertura permanente dell’edificio sopra ai box, oltre alla realizzazione di nuove strutture per la direzione gara e la sala stampa. Gli interventi sono stati approvati con una delibera ufficiale e ora passeranno alla fase di esecuzione. Nessun dettaglio sui tempi previsti o sui costi specifici.

Il futuro dell'Autodromo Nazionale di Monza ha incassato un passaggio istituzionale importante. Il Consiglio Comunale ha approvato con voto quasi unanime tre delibere strategiche che autorizzano gli interventi necessari ad adeguare il tempio della velocità agli standard moderni della Formula 1: la copertura permanente dell'edificio sopra ai box, una nuova direzione gara e una nuova sala stampa. Un segnale non trascurabile, in un momento in cui il calendario iridato è sempre più affollato di circuiti nuovi e infrastrutture di ultima generazione. Il rinnovo di Monza non è solo questione estetica: è il prerequisito per restare competitivi nell'interlocuzione con la Formula 1, che da tempo chiede agli organizzatori investimenti strutturali concreti, evidentemente costosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Monza, approvate le delibere per i lavori di adeguamento dell'Autodromo Leggi anche: Autodromo di Monza, il Comune approva i lavori. “Riconosciuta l’importanza dell’impianto” Leggi anche: Giuseppe Redaelli resta al timone dell’Autodromo Nazionale Monza Si parla di: F1: approvate dal Consiglio Comunale di Monza le delibere sui lavori: la soddisfazione dell'Autodromo. Approvate dal Consiglio Comunale di Monza le delibere sui lavoriA seguito del via libera dato dal Consiglio Comunale di Monza, nella seduta del 9 aprile, alle tre delibere strategiche ... motorinolimits.com Approvate le delibere per l’ammodernamento dell’Autodromo di Monza: investimenti chiave per restare centrale nel mondiale di Formula 1Approvate le delibere per l’ammodernamento dell’Autodromo di Monza: investimenti chiave per restare centrale nel mondiale di Formula 1 ... motorbox.com