Autodromo di Monza il Comune approva i lavori Riconosciuta l’importanza dell’impianto

Il Consiglio comunale di Monza ha dato l’autorizzazione ai lavori di ristrutturazione dell’autodromo. La decisione è stata comunicata nella giornata del 10 aprile 2026, dopo una riunione durata diverse ore. La delibera prevede interventi sulla pista e sulle strutture accessorie, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’impianto. La giunta ha dichiarato che l’autodromo ha un ruolo importante per la città.

Monza, 10 aprile 2026 – Il “sì” è arrivato. Il Consiglio comunale di Monza ha autorizzato l'esecuzione di tre opere che necessitavano di permessi di costruire in deroga rispetto agli strumenti urbanistici, all'interno dell' area data in concessione ad Aci: i lavori, concordati con Fia-Federazione italiana automobilismo, riguardano interventi di ammodernamento per l'autodromo, noto come il 'tempio della velocità', che risale al 1922. I lavori. La votazione favorevole del Consiglio comunale riguarda interventi all'interno del Parco riferiti a edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Si tratta, in particolare, della realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a sala stampa che sorgerà al posto di alcune strutture obsolete sorte nel corso del tempo di fronte alla palazzina Hospitality. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autodromo di Monza, il Comune approva i lavori. “Riconosciuta l’importanza dell’impianto” Leggi anche: Il Comune di Monza dice sì al "nuovo" Autodromo Formula 1, GT World Challenge e Finali Lamborghini: ecco il 2026 dell'Autodromo di MonzaIl 2026 dell’Autodromo Nazionale Monza si preannuncia come un anno di grandi emozioni. Temi più discussi: Autodromo di Monza: svelato il calendario degli eventi 2026; Autodromo di Monza, decibel sotto osservazione con il nuovo piano di monitoraggio; Gran Premio e non solo: tutte le gare del 2026 in Autodromo; Monza si prepara a celebrare all'Autodromo il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromoL’Autodromo Nazionale di Monza compie un passo decisivo verso il proprio futuro. Il Consiglio comunale ha infatti approvato il via ... msn.com Il Comune di Monza dice sì al nuovo AutodromoI lavori - concordati con la Federazione Italiana Automobilismo - riguardano interventi di ammodernamento per l’Autodromo Nazionale che è stato realizzato oltre un secolo fa (esattamente nel 1922). Gl ... monzatoday.it Ayrton Senna, McLaren MP4/4, 1988 Italian Grand Prix, Autodromo Nazionale di Monza #AyrtonSenna #Senna #SennaSempre #McLaren #Honda #McLarenHonda #McLarenMP44 #Italiangp #ItalianGrandPrix #Italy #Monza #AutodromoNazionalediMonza # - facebook.com facebook