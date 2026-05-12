Oggi, martedì 12 maggio 2026, alle 14.15, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5. La puntata si concentra sulle reazioni di Yildiz, che si trova molto arrabbiata, e sulla sospetta di Kaya riguardo a Ender. Molti spettatori sono interessati a scoprire quali sviluppi ci saranno nella trama.

Va in onda oggi, martedì 12 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz ha deciso di accettare l'offerta di Nadir perché vuole essere indipendente dal punto di vista economico. Halit deciderà di invitare Leyla a cena per presentarla ufficialmente alla sua famiglia, quando Aysel lo racconterà a Yildiz lei andrà su tutte le furie. Yildiz penserà ad un modo per rovinare la serata al suo ex marito, cosa farà? Lascerà Halit Can a Lila poco prima della cena che ruberà subito tutta la scena alla nuova fidanzata del padre. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender si scaglierà contro Sahika convinta che le abbia preso l'hard disk che le ha dato Nadir.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 12 maggio 2026: Yildiz su tutte le furie, Kaya sospetta che Ender…

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 12 al 14 Marzo: Yildiz chiede il Divorzio, Ender trova l'uomo mist

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