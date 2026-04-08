Forbidden fruit spoiler 8 aprile 2026 | Ender si trasferisce da Kaya Nadir corteggia Yildiz

Oggi, mercoledì 8 aprile 2026, viene trasmesso un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15. La puntata vede Ender trasferirsi da Kaya e Nadir avvicinarsi a Yildiz. Molti spettatori sono interessati a scoprire gli sviluppi della trama e le nuove dinamiche tra i personaggi. La serie continua a riscuotere attenzione tra il pubblico che segue con interesse le vicende in programma.

Va in onda oggi, mercoledì 8 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yigit finalmente otterrà ciò che desiderava, Kaya ed Ender infatti diventeranno marito e moglie. La coppia, anche se continua a sostenere che il loro non è un vero matrimonio, vivrà insieme a casa dell'avvocato, con loro ci sarà anche Sahika. Sahika è in possesso delle registrazioni delle telefonate di Halit, quando si recherà nel suo ufficio gli chiederà di intervenire. Argun manderà a casa sua due tecnici per poter bonificare dalle microspie il suo studio. Nadir continuerà a corteggiare in modo palese Yildiz, l'uomo la chiamerà per dirle che vorrebbe regalarle il quadro che raffigura una donna davvero simile a lei. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Forbidden fruit, spoiler 8 aprile 2026: Ender si trasferisce da Kaya, Nadir corteggia Yildiz Forbidden fruit, spoiler 7 aprile 2026: Ender insospettita affronta Nadir, Lila e Yigit discutonoVa in onda oggi, martedì 7 aprile 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14. Forbidden fruit, spoiler 30 marzo 2026: Yildiz fa una proposta ad Aysel, Nadir chiede a Ender…Va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14. Temi più discussi: Anticipazioni Forbidden Fruit 1-8 aprile 2026, quando va in onda prossima puntata serale?| Cambia palinsesto; Forbidden fruit cambia programmazione: arriva una novità per il pubblico di Canale 5; Anticipazioni turche Forbidden Fruit: Nadir muore? Spoiler| Come muore e chi lo uccide: nome insospettabile; Anticipazioni Forbidden Fruit dal 5 all’11 aprile 2026: Nadir corteggia Yildiz, colpo di scena con Yigit in manette!. Forbidden Fruit: anticipazioni pomeridiane e serali della puntata di mercoledì 8 aprile!Nella nuova puntata di Forbidden Fruit, tensioni familiari, ricatti e nuovi intrighi scuotono gli equilibri tra i protagonisti. serial.everyeye.it Anticipazioni turche Forbidden Fruit: Nadir muore? Spoiler| Come muore e chi lo uccide: nome insospettabileAnticipazioni turche Forbidden Fruit: Nadir muore? Spoiler nuove puntate: come muore e chi lo uccide? Nome insospettabile ... ilsussidiario.net «Lila, ti prego, non farmi fare stupidaggini!» Un altro emozionante capitolo di Forbidden Fruit è alle porte e le tensioni sono alle stelle. Yigit si troverà coinvolto in una rissa a causa di Lila e la situazione si farà incandescente! La vendetta di Ender nei confr - facebook.com facebook