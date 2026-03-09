Dopo oltre mezzo secolo storica pizzeria bresciana finisce all’asta

Una storica pizzeria di Brescia, aperta nel 1971, ha chiuso definitivamente i battenti nel 2020, durante la prima ondata di Covid. Dopo più di 50 anni di attività, il locale è stato messo all’asta. I forni sono stati spenti nel 2020, segnando la fine di un’epoca per questa attività locale. Ora l’immobile sarà oggetto di vendita pubblica.

I forni si erano spenti nel 2020, durante la prima ondata di Covid, mezzo secolo dopo l’inaugurazione (era la primavera del 1971). E non si erano più riaccesi. Ora la storica pizzeria Meeting di Palazzolo finisce sul mercato. Il Comune di Palazzolo sull’Oglio, proprietario dell’immobile, ha infatti annunciato l’avvio di un’asta pubblica che potrebbe ridare vita a uno spazio che per decenni ha profumato di pizza e di incontri tra amici. Il bando è stato pubblicato alla fine di febbraio e si inserisce nel piano di alienazioni immobiliari del Comune. Situata in via J.F. Kennedy 26, la struttura si sviluppa su circa 1.600 metri quadrati. Include il corpo principale con cucina, magazzino interrato e locali accessori, un blocco di servizi igienici a uso pubblico a servizio del mercato limitrofo e un’ampia area esterna con giardino e parcheggio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

