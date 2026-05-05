A partire dal Modello 7302026, i contribuenti potranno usufruire di una detrazione fiscale fino a 2.000 euro per le spese di affitto. Questa possibilità permette di recuperare una parte del canone versato durante l’anno, secondo le regole stabilite dalle normative fiscali vigenti. La procedura prevede specifici requisiti e documentazioni che devono essere presentati insieme alla dichiarazione dei redditi.

Recuperare parte del canone versato è una delle opzioni a cui possono accedere i contribuenti quando presentano la dichiarazione dei redditi: nel Modello 7302026, la detrazione sull’ affitto si traduce in un rimborso tangibile per chi ha stabilito la propria residenza nell’immobile preso in locazione. Per sbloccare il credito d’imposta è indispensabile che il contratto sia regolarmente registrato, ma l’importo finale non è forfettario: il beneficio viene infatti calibrato in base alla tipologia contrattuale (libera o concordata), all’età dell’inquilino e al profilo reddituale, premiando con bonus potenziati i giovani e chi rientra nelle fasce di reddito più basse.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Affitto, detrazione fino a 2mila euro con il Modello 730/2026: come ottenerla

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