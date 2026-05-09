Il calendario fiscale italiano prevede che i rimborsi derivanti dal modello 7302026 vengano accreditati rispettivamente sulle buste paga e sulle pensioni nei mesi successivi alla presentazione della dichiarazione. I lavoratori dipendenti ricevono l'importo direttamente in busta paga, mentre i pensionati lo vedono sulla propria pensione mensile. Le date precise di accredito variano in base ai tempi di elaborazione delle dichiarazioni e alle scadenze stabilite dall'Agenzia delle Entrate.

Il calendario fiscale italiano è una macchina complessa dove il tempo è, letteralmente, denaro. Per chi attende il recupero delle spese mediche, degli interessi del mutuo o dei bonus edilizi, la domanda non è se il credito verrà riconosciuto, ma quando quel credito si trasformerà in liquidità reale. Il Modello 7302026 non fa eccezione: la data in cui il contribuente premerà il tasto invio sul portale dell’Agenzia delle Entrate (o consegnerà i documenti al Car) determinerà la velocità con cui l’importo apparirà nella busta paga o sul cedolino della pensione. Vediamo come funziona il meccanismo dei flussi di rimborso, le finestre temporali per i dipendenti e i pensionati, e i motivi per cui, a volte, il Tesoro decide di prendersi un po’ di tempo in più.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Modello 730/2026, quando arriva il rimborso in busta paga e sulla pensione

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Quando fare il 730 nel 2026 Ecco cosa devi sapere

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