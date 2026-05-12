Fondazione Pescarabruzzo inaugura due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto

Da ilpescara.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio alle 12, due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto saranno inaugurate al MicHub di Pescara. L'evento è organizzato dalla fondazione Pescarabruzzo, che ha commissionato le installazioni all’artista. Le opere resteranno visibili nel locale e rappresentano un intervento artistico stabile all’interno dello spazio. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti della fondazione e del centro culturale.

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Il 14 maggio, alle ore 12, saranno inaugurate due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto che troveranno posto al MicHub di Pescara, grazie a fondazione Pescarabruzzo.Le due opere sono:Orchestra di stracci – Nuovo segno d'infinito (1968-2007)Porta Verde con Gianna Nannini (2007)Sarà.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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