Fondazione Pescarabruzzo inaugura due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto

Il 14 maggio alle 12, due opere permanenti di Michelangelo Pistoletto saranno inaugurate al MicHub di Pescara. L'evento è organizzato dalla fondazione Pescarabruzzo, che ha commissionato le installazioni all’artista. Le opere resteranno visibili nel locale e rappresentano un intervento artistico stabile all’interno dello spazio. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti della fondazione e del centro culturale.

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