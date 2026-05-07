Fondazione Pescarabruzzo | l’avanzo sale a 8,3 milioni nel 2025

Nel bilancio del 2025, la Fondazione Pescarabruzzo ha registrato un avanzo di 8,3 milioni di euro. Di questi, 6,4 milioni sono stati destinati a settori considerati strategici per lo sviluppo locale. L'ente ha inoltre annunciato l'intenzione di finanziare nuovi progetti attraverso l'Innovation Hub, con l’obiettivo di sostenere le imprese del territorio. Questi interventi fanno parte di un piano di investimenti in programma per il prossimo anno.

? Cosa scoprirai Come verranno impiegati i 6,4 milioni destinati ai settori strategici?. Quali nuovi progetti finanzierà l'Innovation Hub per le imprese locali?. Come influirà questo avanzo sulla stabilità dei servizi sociali territoriali?. Chi beneficerà concretamente del sostegno alle nuove start-up e al fumetto?.? In Breve Patrimonio netto cresciuto del 54% con riserve istituzionali oltre 66 milioni di euro.. Rendimento finanziario del 6,3% con 6,4 milioni destinati a settori strategici locali.. Sostegno a SAE Comics, MicHub e creazione della Pescarabruzzo Innovation Hub Srl.. 220mila euro al Fondo Unico Nazionale del Volontariato e 100mila alla Fondazione con il Sud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fondazione Pescarabruzzo: l’avanzo sale a 8,3 milioni nel 2025 Notizie correlate Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bilancio 2025 da record per la Fondazione Pescarabruzzo, sostenuti 274 progetti nel corso dell'anno; Approvato il bilancio della fondazione Pescarabruzzo: avanzo di 8,3milioni di euro; Bilancio 2025 'da record' per la Fondazione Pescarabruzzo, sostenuti 274 progetti nel corso dell'anno; Pescara: Fondazione Pescarabruzzo chiude il 2025 con bilancio record e investimenti in crescita. Bilancio 2025 da record per la Fondazione Pescarabruzzo, sostenuti 274 progetti nel corso dell'annoIl Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo ha approvato il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2025. L’anno si è svolto in un contesto economico e geopolitico complesso ... ilpescara.it Bilancio 'record' per la Fondazione PescarabruzzoLegami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.. Vladimir Vladimirovi? Majakovskij ... abruzzoindependent.it Presso la sede della Fondazione Pescarabruzzo IX Edizione della DANNUNZIANA 6-7-8 MAGGIO 2026 - facebook.com facebook