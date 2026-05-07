Jean Bassmaji, fondatore dell’associazione Amar-Costruire Solidarietà, ha raccontato di essere nato ad Al-Hassaké in Siria. Ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia, lasciando intendere che le sue origini sono legate a quella città. Bassmaji ha inoltre spiegato che si è ispirato a Michelangelo Pistoletto, artista e figura di riferimento per lui. La sua storia personale si intreccia con il percorso che lo ha portato a impegnarsi nel settore della solidarietà.

Jean Bassmaji, fondatore dell’associazione Amar-Costruire Solidarietà. Come è stata la sua infanzia? "Sono nato a Al-Hassaké in Siria. I miei genitori mi mandarono a studiare in collegio a Damasco. Mi mancava la quotidianità con la mia famiglia, ma ero consapevole dell’importanza dello studio. Ho coltivato da lontano l’affetto per i miei familiari sparsi nel mondo". Quando è arrivato in Italia sapeva già parlare italiano? "Non sapevo parlare l’italiano, che ho studiato poi all’Università per Stranieri di Perugia". Che carriera voleva intraprendere da giovane? "Volevo diventare un cardiochirurgo, ma all’epoca non potevo senza borsa di studio: non avevo la cittadinanza italiana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sono stato ispirato da Michelangelo Pistoletto"

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