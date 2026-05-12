Follonica concluso il campo regionale della Croce Rossa

A Follonica si è appena concluso il campo regionale della Croce Rossa chiamato SpringStage Plus 2026, che si è svolto sotto la pioggia. L’evento si è protratto fino al 12 maggio e ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti dalla regione. La manifestazione si è svolta in diverse attività pratiche e teoriche, con sessioni di formazione e esercitazioni sul campo. La chiusura è avvenuta nel pomeriggio, con una riunione finale tra gli organizzatori e i partecipanti.

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Follonica (Grosseto), 12 maggio 22026 - Si è concluso sotto la pioggia SpringStage Plus 2026, il grande campo regionale della Croce Rossa Italiana della Toscana che per tre giorni ha trasformato Follonica in un laboratorio operativo dedicato alla formazione, alle esercitazioni e alla condivisione di esperienze tra volontarie e volontari provenienti da tutta la regione. Durante questo fine settimana circa 280 volontarie e volontari hanno preso parte a numerose attività addestrative, confrontandosi con scenari complessi e realistici che hanno coinvolto differenti specializzazioni della Croce Rossa Italiana, in un percorso immersivo capace di unire formazione tecnica, cooperazione e spirito associativo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Follonica, concluso il campo regionale della Croce Rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Follonica, incidente stradale: automobilista con figlia di due anni a bordo esce di strada. L’intervento della Croce RossaFOLLONICA – Questa mattina, 20 marzo 2026, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti sulla SS1 Aurelia nel comune di... Giornata Internazionale della Croce Rossa, il Comitato regionale consegna la bandiera al presidente Francesco AcquaroliANCONA - Oggi, come di consueto in prossimità della Giornata Internazionale della Croce Rossa dell’8 maggio, è stata consegnata la bandiera Croce... Argomenti più discussi: Concluso il terzo capo regionale della Croce rossa a Follonica; SpringStage Plus 2026: il grande campo regionale della Croce Rossa Italiana in Toscana; 8Xmille in piazza, foto e video della giornata. Concluso il terzo capo regionale della Croce rossa a FollonicaNel corso del fine settimana circa 280 volontarie e volontari hanno partecipato a un intenso programma di attività addestrative, cimentandosi in scenari complessi e realistici che hanno coinvolto le d ... toscanaoggi.it