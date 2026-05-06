Giornata Internazionale della Croce Rossa il Comitato regionale consegna la bandiera al presidente Francesco Acquaroli

In occasione della Giornata Internazionale della Croce Rossa, celebrata l’8 maggio, il Comitato regionale ha consegnato la bandiera al presidente della Regione Marche. L’evento si è svolto a Palazzo Raffaello, dove la presidente della Croce Rossa delle Marche ha consegnato ufficialmente l’oggetto simbolico. Questa cerimonia si ripete annualmente per commemorare l’impegno dell’organizzazione e il ruolo degli operatori umanitari.

ANCONA - Oggi, come di consueto in prossimità della Giornata Internazionale della Croce Rossa dell’8 maggio, è stata consegnata la bandiera Croce Rossa al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che ha ricevuto a Palazzo Raffaello la presidente della Croce Rossa delle Marche.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Riposto onora i volontari: la bandiera della Croce Rossa sul Comune? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà sul Municipio di Riposto? Chi ha guidato la delegazione durante la cerimonia nel... Lucca, la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà proprio sul Palazzo Comunale? Chi ha guidato la delegazione durante la consegna... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata Mondiale della Croce Rossa; L'8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa; Croce Rossa, l’8 maggio iniziative in Alto Adige per la Giornata mondiale; Venerdì 8 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Giornata della Croce Rossa, Acquaroli 'grande tradizione solidarietà nelle Marche'In prossimità della Giornata Internazionale della Croce Rossa dell'8 maggio, è stata consegnata la Bandiera Croce Rossa al Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che ha ricevuto a Palazz ... ansa.it A Velletri la bandiera della Croce Rossa sventola sul Palazzo Comunale per la Giornata MondialeVelletri celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ricorrenza internazionale che si tiene ogni anno l’8 maggio in occasione ... castellinotizie.it Lo scorso 10 ottobre, Giornata Internazionale della Salute Mentale, Juventus ha lanciato una call to action all’Allianz Stadium e molti tifosi hanno condiviso spontaneamente storie profondamente personali, raccontandosi come avrebbero fatto con un amico fid - facebook.com facebook