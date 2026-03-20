Questa mattina a Follonica, lungo la SS1 Aurelia al km 228+600 in direzione sud, un’auto con una donna e una bambina di due anni a bordo è uscita di strada. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale sono intervenuti sul posto e hanno collaborato con la Croce Rossa per soccorrere i coinvolti. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei passeggeri o sulle cause dell’incidente.

FOLLONICA – Questa mattina, 20 marzo 2026, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica sono intervenuti sulla SS1 Aurelia nel comune di Follonica direzione sud al km 228+600, per un incidente stradale. Un’autovettura, con a bordo un uomo e la figlia di circa due anni, è uscita autonomamente dalla carreggiata finendo fuori strada. I due occupanti sono stati assistiti sul posto dal personale della Croce Rossa. Le loro condizioni sono in corso di valutazione. Sul luogo dell’incidente presente la polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Follonica, incidente stradale: automobilista con figlia di due anni a bordo esce di strada. L’intervento della Croce Rossa

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