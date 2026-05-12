Follia sulla Gardesana | sassi scagliati dal cavalcavia contro le auto

Un episodio di grave pericolo si è verificato sulla Gardesana, dove qualcuno ha lanciato sassi dal cavalcavia contro le auto che passavano sotto. Le pietre sono state scagliate dal ponte, raggiungendo i veicoli in movimento e creando ripercussioni sulla sicurezza dei conducenti. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle motivazioni, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili.

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