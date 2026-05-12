Follia sulla Gardesana | sassi scagliati dal cavalcavia contro le auto

Da trentotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di grave pericolo si è verificato sulla Gardesana, dove qualcuno ha lanciato sassi dal cavalcavia contro le auto che passavano sotto. Le pietre sono state scagliate dal ponte, raggiungendo i veicoli in movimento e creando ripercussioni sulla sicurezza dei conducenti. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle motivazioni, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra gli automobilisti. La Polizia sta indagando per identificare i responsabili.

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Un gesto le cui conseguenze avrebbero potuto essere davvero devastanti, se non addirittura letali: parliamo del lancio di sassi dai cavalcavia. Una pratica folle, assurda, a tratti inspiegabile eppure un tema che di tanto in tanto torna nelle pagine di cronaca – talvolta anche nera – in Italia.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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