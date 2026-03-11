Lanciano sassi dal cavalcavia contro le auto in transito | identificati tre ragazzini di 13 anni

Tre ragazzi di 13 anni sono stati identificati dai carabinieri come autori di un episodio avvenuto a Usmate Velate, dove hanno lanciato sassi dal cavalcavia contro le auto in transito. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze e analizzato le immagini di sorveglianza per arrivare a questa conclusione. L’episodio si è verificato recentemente, senza riportare feriti o danni gravi.

I carabinieri hanno identificato 3 ragazzini accusati di aver lanciato sassi contro le auto da un cavalcavia a Usmate Velate (Monza). Avendo 13 anni, non sono imputabili, ma sono stati segnalati alla Procura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Sassi contro le auto in transito, denunciati tre minorenni: incastrati dalle telecamere Leggi anche: “Lanciano sassi contro le auto in corsa”, denunciati tre minorenni Una raccolta di contenuti su Lanciano sassi Lanciano sassi contro le auto: il folle gioco di tre giovanissimi lecchesi (sorpresi dai carabinieri)I 13enni sono stati sorpresi in Brianza e segnalati alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Numerose le denunce arrivate dagli automobilisti per cui erano scattati ... leccotoday.it Baby vandali in azione, lanciano sassi sulle auto in transito a Usmate Velate: denunciatiLe indagini sono state avviate a seguito di alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti. Durante un appostamento dei carabinieri, i ragazzini – tre tredicenni della provincia di Lecco - ... ilgiorno.it