Lanciavano sassi dal ponte contro le auto | nei guai tre ragazzini di 13 anni

Tre ragazzini di 13 anni sono stati fermati dopo aver lanciato sassi dal ponte contro le auto che transitavano sotto il cavalcavia in zona Usmate Velate. Le autorità hanno intercettato i giovani e li hanno portati in caserma per le verifiche del caso. Nessuno è rimasto ferito durante gli episodi, che si sono verificati nel pomeriggio di ieri.

Usmate Velate (Monza), 12 marzo 2026 – Lanciavano sassi contro le auto che passavano sotto il cavalcavia. Tre tredicenni residenti a Monticello e Missaglia, in provincia di Lecco, sono stati segnalati dai carabinieri di Arcore alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per getto pericoloso di cose. Le indagini. Le indagini sono partite da alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti che, transitando sotto il cavalcavia di via dell'Artigianato a Usmate Velate, avevano riferito di essere stati colpiti da oggetti lanciati dalla strada. In un caso si era verificata anche la rottura del parabrezza di una macchina. I primi casi il 20 e 21 febbraio, altri due in questo mese.