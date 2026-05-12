A Foggia è cominciata la terza edizione della PRM Academy, un importante appuntamento dedicato al giornalismo d’inchiesta. L’evento coinvolge professionisti e studenti provenienti da diverse parti del paese e si svolge all’interno di strutture dedicate alla formazione e al confronto tra addetti ai lavori. Durante l’iniziativa vengono approfonditi temi legati alla verifica delle fonti, alle tecniche investigative e alle metodologie di indagine giornalistica.

. Dal 14 al 16 maggio 2026 la città ospiterà la scuola di formazione per 22 giornalisti under 30 da tutta Italia. In programma anche tre mattinate nelle scuole superiori foggiane e un grande evento pubblico a Palazzo Dogana. Tutti gli autori e le autrici di queste tre inchieste saranno a Foggia per incontrare e confrontarsi con i partecipanti della PRM Academy. A completare il corpo docente di questa edizione: Giulia Bosetti, giornalista d’inchiesta Rai, Francesco Cavalli, documentarista e...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Foggia torna ad essere laboratorio nazionale del giornalismo d’inchiesta: al via la 3ª edizione della PRM Academy

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