Per la Festa della Mamma, Mac Academy ha annunciato il ritorno di un nuovo laboratorio dedicato alle mamme e ai figli, intitolato “La scorta di baci”. L’iniziativa si svolgerà a Manfredonia e prevede attività pensate per favorire il coinvolgimento tra genitori e bambini. L’evento rappresenta una delle iniziative organizzate dall’accademia in occasione della ricorrenza, con l’obiettivo di offrire momenti di condivisione tra le famiglie.

MANFREDONIA - In occasione della festa della Mamma, Mac Academy torna con un nuovissimo Laboratorio MammaFiglio: “La scorta di baci”. Un laboratorio dedicato al legame tra mamma e figlio, ispirato al dolce racconto di “Zeb e la scorta di baci”. Nella storia, Zeb deve affrontare il distacco dalla sua mamma e, per sentirla sempre vicina, porta con sé una scorta di baci: piccoli gesti pieni d’amore capaci di rassicurarlo anche quando lei non è accanto a lui. Partendo da questa narrazione, mamme e bambini saranno accompagnati in un’esperienza fatta di lettura condivisa, gioco e creatività. Insieme costruiremo simboli e piccoli oggetti che raccontano il loro legame, proprio come la scorta di baci di Zeb, da portare con sé nei momenti di lontananza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Festa della Mamma: Mac Academy torna con un nuovissimo Laboratorio Mamma/Figlio: “La scorta di baci”

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