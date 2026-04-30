Flotilla Orfini Pd | Da Israele atto criminale Meloni complice di chi rapisce gli italiani
Un deputato del Partito Democratico ha definito l'abbordaggio della nave della Flotilla Sumud un atto di pirateria, accusando Israele di aver compiuto un'azione criminale. In un'intervista a Fanpage.it, ha anche affermato che il governo italiano è complice di chi rapisce cittadini italiani. La vicenda riguarda il fermo di una nave sulla quale si trovavano attivisti e cittadini stranieri, con le autorità israeliane che hanno dichiarato di aver agito per motivi di sicurezza.
L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è "un atto di pirateria", dice a Fanpage.it il deputato Pd Matteo Orfini. "Non si tratta di un arresto, ma del rapimento di cittadini europei. Netanyahu è un criminale. Cos'altro deve succedere perché Meloni ne prenda atto?".🔗 Leggi su Fanpage.it
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