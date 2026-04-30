Flotilla Orfini Pd | Da Israele atto criminale Meloni complice di chi rapisce gli italiani

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un deputato del Partito Democratico ha definito l'abbordaggio della nave della Flotilla Sumud un atto di pirateria, accusando Israele di aver compiuto un'azione criminale. In un'intervista a Fanpage.it, ha anche affermato che il governo italiano è complice di chi rapisce cittadini italiani. La vicenda riguarda il fermo di una nave sulla quale si trovavano attivisti e cittadini stranieri, con le autorità israeliane che hanno dichiarato di aver agito per motivi di sicurezza.

L'abbordaggio della Global Sumud Flotilla è "un atto di pirateria", dice a Fanpage.it il deputato Pd Matteo Orfini. "Non si tratta di un arresto, ma del rapimento di cittadini europei. Netanyahu è un criminale. Cos'altro deve succedere perché Meloni ne prenda atto?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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