La Sumud Flotilla lancia una nuova missione per Gaza in piazza a Roma anche Thunberg Gli attivisti | Per il governo siamo irresponsabili ora ci trascina in guerra

La Sumud Flotilla ha organizzato una nuova missione per Gaza e in piazza a Roma si sono ritrovati anche alcuni attivisti, tra cui una figura nota come Thunberg. Gli attivisti hanno dichiarato che il governo li considera irresponsabili e provocatori, accusandolo di volerli trascinare in un conflitto. Cinque mesi fa, la stessa organizzazione aveva tentato di raggiungere Gaza senza successo.

“Cinque mesi fa abbiamo provato a raggiungere Gaza. Il nostro governo non ha esitato a darci degli irresponsabili e dei provocatori, cercando di farci credere che stavamo portando il nostro Paese in un conflitto globale. Adesso è chiaro che sono proprio loro a trascinarci in una guerra pericolosissima.” A dichiararlo è Tony La Piccirella, attivista della Global Sumud Flotilla, durante il lancio della nuova missione diretta a Gaza che salperà il prossimo 12 aprile. Alla conferenza stampa, tenutasi di fronte alla stazione Termini a Roma, nella piazza ribattezzata piazza Gaza, erano presenti anche Greta Thunberg e Thiago Avila. “Abbiamo molte... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

