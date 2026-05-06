Flotilla scatta la rete pro Pal Centri sociali e antagonisti | Pronti a bloccare tutto

Il caso della Flotilla sta crescendo di importanza, con diverse voci tra centri sociali e gruppi antagonisti che si dichiarano pronti a bloccare tutte le iniziative legate alla questione. La situazione si sta sviluppando rapidamente, con manifestazioni e proteste pianificate in diverse aree. La discussione si concentra sulla risposta delle autorità e sulle possibili conseguenze di queste azioni di protesta.

Il caso della Flotilla sta assumendo dimensioni sempre maggiori, soprattutto dopo la richiesta da parte della polizia israeliana di una proroga di altri 6 giorni per la detenzione dei due attivisti Thiago Avila (foto) e Saif Abukeshek, arrestati e portati in Israele dopo il fermo in mare in quanto considerati i leader della Flotilla e accusati di appartenere a un'organizzazione terroristica e di aver commesso un'altra serie di reati. Per questo si sono mobilitati diversi centri sociali, in testa il Lambretta di Milano e La Strada di Roma. Quest'ultimo ha organizzato ieri pomeriggio un evento "per costruire insieme la mobilitazione da terra,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Flotilla, scatta la rete pro Pal. Centri sociali e antagonisti: "Pronti a bloccare tutto" Notizie correlate “No” al referendum: i grillini invitano alla Camera sinistra estrema, centri sociali, Carc, islamisti e pro Pal“E’ inaccettabile che la Camera accolga il convegno ‘Per un Governo che attui la Costituzione’, evento organizzato dalle sigle più radicali del... Corteo Pro Pal, 6 misure cautelari e 8 interrogatori preventivi per gli scontri di settembre a Milano. Linea dura della procura contro i centri socialiChiunque possa aver creduto anche per un solo momento che la Magistratura lavori per ostacolare l’azione del governo, dovrà rivedere le sue... Altri aggiornamenti Si parla di: Attivisti Flottilla detenuti in Israele, scatta la protesta. Flotilla ancora attaccata da Israele, la protesta ad Alessandria: Governo blocchi gli accordi con NetanyahuALESSANDRIA - Anche ad Alessandria così come in altre città italiane è scattata la mobilitazione dopo l'attacco di Israele avvenuto la scorsa notte alla ... radiogold.it Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiIntervento della Marina israeliana contro la Flotilla diretta a Gaza: navi bloccate in acque internazionali vicino a Creta, 175 attivisti fermati. Meloni: Condanniamo il sequestro ... panorama.it