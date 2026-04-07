Terremoti a Napoli De Natale Ingv | Vesuvio e Campi Flegrei sistemi indipendenti

Due serie di scosse di terremoto hanno attirato l’attenzione sulla zona di Napoli, portando alla ribalta le attività sismiche locali. Il vulcanologo De Natale, intervistato da Fanpage, ha precisato che i sistemi del Vesuvio e dei Campi Flegrei sono indipendenti tra loro, non collegati. La discussione si concentra sulla distinzione tra i due sistemi e sulla loro attività recenti.