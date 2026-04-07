Terremoti a Napoli De Natale Ingv | Vesuvio e Campi Flegrei sistemi indipendenti
Due serie di scosse di terremoto hanno attirato l’attenzione sulla zona di Napoli, portando alla ribalta le attività sismiche locali. Il vulcanologo De Natale, intervistato da Fanpage, ha precisato che i sistemi del Vesuvio e dei Campi Flegrei sono indipendenti tra loro, non collegati. La discussione si concentra sulla distinzione tra i due sistemi e sulla loro attività recenti.
Due sciami sismici hanno "riacceso" i riflettori sull'area, ma il vulcanologo De Natale spiega a Fanpage.it: "Sono sistemi indipendenti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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