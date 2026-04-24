Il romanzo scritto da Emma McLaughlin e Nicola Kraus sarà alla base di un nuovo progetto televisivo realizzato per Netflix. Il diario di una tata, già diventato un film con star Scarlett Johansson, diventerà ora una serie tv che verrà prodotta per Netflix. L'attrice sarà inoltre coinvolta come produttrice esecutiva del nuovo progetto ispirato al romanzo scritto da Emma McLaughlin e Nicola Kraus tramite la sua casa di produzione These Pictures. Chi realizzerà la serie Il Diario di una tata A occuparsi dello sviluppo del nuovo adattamento saranno Amy Chozick (House of Cards) e Jenny Bicks (The Greatest Showman), che avranno l'incarico di sceneggiatrice, produttrici e co-showrunner.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scarlett Johannsson sarà la produttrice della serie tratta da Il Diario di una Tata

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