Un'attrice nota per il suo ruolo in una serie di successo di Amazon sarà protagonista e produttrice di un nuovo film thriller. La donna, recentemente entrata nel cast di “The Boys”, interpreterà e produrrà un lungometraggio intitolato “Candy”, diretto dalla regista Jessica Michael Davis. La produzione del film è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle riprese o sulla data di uscita.

Emma Elle Paterson, entrata di recente nel cast di The Boys di Amazon, ha firmato per interpretare e produrre un lungometraggio intitolato Candy, diretto da Jessica Michael Davis. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova avvincente trama del film. Il nuovo thriller Candy. Il film è stato descritto come un “thriller di alto livello che mescola i generi”. Davis recita oltre a dirigere il film. Nel cast è previsto anche Darius Jordan Lee ( Dexter: Resurrection ). Basato su un racconto di Mindy McGinnis, che ha anche collaborato alla sceneggiatura con Davis, Candy narra la storia di una giovane donna che riacquista la propria autonomia attraverso una radicale trasformazione corporea. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Emma Elle Paterson, attrice della serie “The Boys”, sarà protagonista e produttrice del thriller “Candy”

L'attrice sarà anche produttrice esecutiva mentre la sceneggiatura è affidata a Kim Rosenstock, già sceneggiatrice "Only Murders in the Building"La notizia sta già facendo impazzire i fan di tutto il mondo: il sequel di Dirty Dancing si farà e Jennifer Grey sarà la protagonista.

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