Durante il fine settimana, un gruppo di supporter della lista Vignola Cambia ha organizzato un flash mob coinvolgendo palloncini inseriti nelle buche delle strade. La manifestazione è stata promossa per sostenere la candidatura di Enzo Cavani come possibile nuovo sindaco. L'evento ha attirato l’attenzione di cittadini e passanti, che si sono fermati a osservare e fotografare l’iniziativa.

Flash mob a suon di palloncini nello scorso fine settimana per la lista Vignola Cambia, che propone Enzo Cavani come candidato sindaco. Per ogni lastra rotta in piazza dei Contrari, infatti, alcuni componenti della lista hanno provveduto a mettere un palloncino per sensibilizzare sull’importanza della manutenzione. Poi in una nota Vignola Cambia rileva: "Proprio nel cuore del centro storico vi sono alcuni dei peggiori esempi di manutenzione degli spazi pubblici vignolesi. Piazza dei Contrari, tra la Rocca e Palazzo Barozzi, ha la pavimentazione in larga parte sconnessa, con tante lastre rotte e frammenti che vengono dispersi. In tutta la legislatura mai un intervento di manutenzione è stato fatto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flash mob di Vignola Cambia. Palloncini nelle buche delle strade

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