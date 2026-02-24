Milano flash mob PETA contro l' uso delle pellicce durante la Fashion Week

Un gruppo di attivisti di PETA ha manifestato a Piazza San Babila, causando scompiglio durante l’apertura della Milano Fashion Week. Armati di clave e indossando pellicce finte, hanno contrastato la moda tradizionale per evidenziare la crudeltà dell’uso delle pellicce. La protesta mira a convincere la Camera Nazionale della Moda Italiana a seguire l’esempio di Londra e New York, vietando le pellicce nelle passerelle italiane. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media locali.

© Lapresse.it - Milano, flash mob PETA contro l'uso delle pellicce durante la Fashion Week

Armati di clave e avvolti in pellicce finte, un gruppo di “cavernicoli” della PETA si è riunito a Piazza San Babila martedì, nella giornata di apertura della Milano Fashion Week per lanciare il messaggio che indossare pellice è decisamente preistorico e per sollecitare la Camera Nazionale della Moda Italiana, ente organizzatore della Settimana della Moda di Milano, a seguire l’esempio delle fashion week di Londra e New York, vietando le pellicce dalle sue passerelle. “Mentre il resto del mondo della moda volta le spalle alle pellicce, la Milano Fashion Week rimane ferma all’età della pietra, esibendo pelli strappate dai corpi di animali tormentati”, afferma Mimi Bekhechi, vicepresidente di PETA per l’Europa. 🔗 Leggi su Lapresse.it Le migliori fragranze urbane da indossare durante la Milano Fashion WeekLe fragranze urbane rappresentano un complemento ideale per chi desidera esprimere eleganza e stile durante la Milano Fashion Week. Olimpiadi 2026, flash-mob contro Trump al consolato Usa a Milano: "Non ti vogliamo"Un flash-mob davanti al consolato degli Stati Uniti a Milano ha portato un grande busto di Trump e uno striscione con la scritta “Trump out of Milan”.