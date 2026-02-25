Via libera al recupero dell' ex Anagrafe un progetto da 5 milioni Critica l' opposizione

Per il sindaco è una scelta "strategica e va oltre i tempi di mandato", con conclusione nel 2030-31. La minoranza contesta l'affidamento del progetto a Ravenna Holding e accusa: "Avete mandato in malora l'edificio" Via libera a maggioranza, con 20 voti favorevoli e nove contrari, in serata in Consiglio comunale a Ravenna allo schema di accordo tra Comune e Ravenna Holding per il recupero di "Casa Ghigi" in via Raul Gardini. Per adibirla a uffici per il personale della Holding, di Ravenna Entrate o di altre società e per altri servizi comunali, tra cui un punto anagrafe. Per una spesa di cinque milioni di euro e concessione dell'immobile per 25 anni alla cassaforte delle partecipate; e i lavori conclusi tra 2030 e 2031. Un progetto che non piace affatto alla minoranza per modalità e destinazione a cantiere completato. Gli animi si accendono durante il dibattito e l'assessore ai Lavori pubblici Massimo Cameliani non vuol sentir parlare di "gioco delle tre carte. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

