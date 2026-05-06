Il progetto per il recupero dell’ex ospedale di Servigliano ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale. L’intervento riguarda il Complesso monastico di Santa Maria del Piano, dove sarà realizzato un intervento di ristrutturazione e riqualificazione. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti, che hanno approvato le modifiche previste nel piano di intervento. I lavori potranno quindi iniziare seguendo le modalità stabilite nel progetto approvato.

di Servigliano, che si sviluppa all’interno del Complesso monastico di Santa Maria del Piano. E’ stato il Commissario speciale alla ricostruzione Guido Castelli ad annunciarlo, sarà un intervento del valore complessivo di 1.910.000 euro, nell’ambito del Programma straordinario di rigenerazione urbana. "Il recupero dell’ex ospedale di Santa Maria del Piano – spiega Guido Castelli - si inserisce in una strategia più ampia di rigenerazione urbana e rilancio del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di rafforzare la funzione culturale e sociale del centro storico di Servigliano e contribuire alla ricostruzione dei luoghi simbolo colpiti dal sisma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via libera al progetto per il recupero dell’ex ospedale

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