Testa di Lepre ricorda i piloti caduti nell’incidente aereo del 1959

Questa mattina a Testa di Lepre si è svolta una cerimonia commemorativa presso un cippo dedicato ai piloti deceduti nell’incidente aereo del 1959. L’evento si è tenuto in via Emilio Pasquini, alla presenza del sindaco di Fiumicino. Il monumento è stato eretto dall’Aeronautica Militare e rappresenta un momento di ricordo per le persone coinvolte in quella tragedia.

Fiumicino, 5 maggio 2026 – Questa mattina, in via Emilio Pasquini, a Testa di Lepre, il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini ha preso parte alla cerimonia commemorativa presso il cippo eretto dall’ Aeronautica Militare in memoria dei piloti caduti nel tragico incidente aereo del 1° maggio 1959. Presente anche la vice sindaco Giovanna Onorati, oltre alle autorità religiose, militari e civili. La commemorazione, organizzata dall’ Associazione Arma Aeronautica – Sezione Ladispoli Cerveteri, si svolge ogni anno per ricordare i quattro aviatori che persero la vita durante un volo di addestramento lungo la costa tra Fregene e Civitavecchia, quando due velivoli entrarono in collisione precipitando proprio nell’area di Testa di Lepre.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Schianto Air Canada: chi erano i piloti morti nell’incidente aereoProvenivano da due estremità opposte del Canada, con percorsi molto diversi che li avevano condotti alla cabina di pilotaggio. Incidente aereo in Cina, lo schianto del Boeing 737 di China Eastern fu voluto da uno dei piloti: 132 mortiLa verità sull’incidente aereo avvenuto in Cina il 21 marzo 2022 comincia a venire a galla. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Quasi tutti sbagliano: il vero nome della lepre femmina ti sorprenderà; Rifiuti, arrivano le isole ecologiche mobili; Cambio modalità di raccolta per i rifiuti verdi a Fiumicino: dove sono le nuove isole ecologiche mobili; Raccolta sfalci e potature, dal 2 maggio parte il nuovo piano con isole mobili. Fiumicino, una frana mette in croce Testa di Lepre: bloccata da una settimanaUno smottamento e una frana di tufo hanno bloccato via di Tragliata, chiusa da una settimana intera. L’amministrazione comunale promette di riaprire il passaggio, ma i cittadini sono ancora isolati. affaritaliani.it Bellissima gara di cowboy action shooting al campo Testa di Lepre del grande Simone Spagnoletti che oggi festeggia il suo compleanno, mentre io festeggio il mio primo podio. Grazie all’amico Romano Morgia e al presidente Valeriano Mechella che hanno c - facebook.com facebook