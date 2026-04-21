Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Nella mattinata di ieri, 20 aprile, è stata inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza a Piove di Sacco. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della regione, il comandante interregionale dell’Italia Nord Est e il comandante regionale del Veneto. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità militari e regionali, con un corteo ufficiale e discorsi ufficiali.

Nella mattinata di ieri 20 aprile si è celebrata, alla presenza del presidente del Veneto Alberto Stefani, del comandante interregionale dell’Italia Nord Orientale della Guardia di finanza, generale di Corpo d’Armata Giuseppe Gerli, del comandante regionale Veneto della Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Una nuova caserma per la Guardia di Finanza a Faenza, c'è l'intesa: "Un passo importante per la sicurezza"Oggi, nella sala “Bigari” del Comune di Faenza, si è svolto l’incontro conclusivo tra il comandante regionale Emilia Romagna della Guardia di... La nuova prefetta di Lucca in visita al comando provinciale della Guardia di FinanzaLa prefetta di Lucca, Cristina Favilli, ha compiuto oggi una visita istituzionale al comando provinciale della Guardia di Finanza, ospitata nella... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Inaugurata a Piove di Sacco la nuova caserma della Guardia di Finanza; Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Piove di Sacco; FINANZA | Nuova Caserma di Piove di Sacco intitolata a Domenico Michelazzo; Quindici - Inaugurata la nuova stazione carabinieri intitolata all'appuntato Emilio Ammaturo. Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza di Piove di SaccoIeri mattina 20 aprile alla presenza del presidente del Veneto Alberto Stefani si è celebrato il taglio del nastro dell'importante presidio militare, che è stato intitolato a Domenico Michelazzo morto ... padovaoggi.it Inaugurata a Piove di Sacco la nuova caserma della Guardia di FinanzaUn edificio comunale, già sede di tenenza, completamente ristrutturato e inaugurato alla presenza di tutti i sindaci del territorio di competenza della compagnia ... rainews.it La Guardia di Finanza di Bologna, su impulso della Corte dei Conti, ha avviato un’indagine senza precedenti che mira a recuperare le tasse sui redditi prodotti dai piloti stranieri durante i Gran Premi disputati sul suolo nazionale. Il mirino delle fiamme gialle è - facebook.com facebook Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Portoferraio #Livorno #PoliziadelMare #NoiconVoi x.com