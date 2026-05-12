Fiumicino corso gratuito sull’IA | la sfida digitale di Four Win

A Fiumicino è in programma un corso gratuito di otto ore dedicato all’intelligenza artificiale, promosso dall’organizzazione Four Win. L’iniziativa si rivolge a chi desidera approfondire le trasformazioni digitali che interesseranno le professioni locali. Durante le sessioni, vengono affrontate domande su come le competenze cambieranno nel contesto lavorativo e chi può partecipare a questa opportunità formativa senza costi.

? Domande chiave Come cambieranno le professioni locali grazie a queste otto ore di lezione?. Chi può beneficiare di questo percorso gratuito a Fiumicino?. Come si può partecipare alle sessioni online senza perdere il lavoro?. Perché la cooperativa ha deciso di limitare il numero dei posti?.? In Breve Lezioni online il 19, 21, 26 e 28 maggio 2026 dalle 17:00 alle 19:00.. Percorso di 8 ore totali gestito dalla presidente Emanuela Battistello.. Iscrizioni tramite numeri 351 4343001 e 349 7355024 o email [email protected].. Iniziativa mira a ridurre il divario digitale tra generazioni a Fiumicino.. La cooperativa di comunità Four Win ha annunciato il 12 maggio 2026 l’avvio di un programma di formazione gratuita a Fiumicino, volto a insegnare l’uso dell’intelligenza artificiale a giovani e adulti del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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