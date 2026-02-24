Limatola corso gratuito di alfabetizzazione digitale per cittadini

Limatola ha organizzato un corso gratuito di alfabetizzazione digitale per rispondere alla crescente domanda di competenze online. La causa è l’aumento dell’uso di smartphone e servizi digitali tra i cittadini, molti dei quali hanno poca familiarità con queste tecnologie. Durante le sette sessioni, i partecipanti imparano a navigare in internet e a usare app, con il supporto di volontari del Servizio civile. Il corso si tiene nella Sala consiliare del comune.

La cultura informatica e digitale quale strumento per vivere in modo più semplice e dinamico la quotidianità. Aiutando chi ancora si sente un po' "indietro" nelle specifiche competenze. Nasce da questi presupposti il "Corso gratuito di alfabetizzazione digitale" promosso dal Comune di Limatola e, in particolare, dal Presidente del Consiglio comunale Filomena Marotta e dai ragazzi del Servizio civile. Sei lezioni gratuite dedicate che saranno tenute dai volontari con approfondimenti particolari su quelli che sono aspetti più vivi e "concreti". Per la precisione, gli argomenti delle singole lezioni – che si svilupperanno presso la Sala consiliare del Municipio cittadino – saranno i seguenti.