Fiumicino al via il corso gratuito sull’intelligenza artificiale | lezioni online per giovani e adulti

A Fiumicino è iniziato un corso gratuito dedicato all’intelligenza artificiale, organizzato dalla cooperativa di comunità Four Win. Le lezioni si svolgono online e sono aperte sia a giovani che ad adulti interessati ad approfondire questa tecnologia. L’iniziativa mira a offrire un’opportunità di formazione accessibile a tutti, con un programma che copre i concetti di base e le applicazioni pratiche dell’IA.

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Fiumicino, 12 maggio 2026 – La cooperativa di comunità Four Win annuncia l’avvio di un programma di formazione gratuita rivolto a giovani e adulti che desiderano avvicinarsi alla conoscenza dell’ Intelligenza Artificiale. Il percorso di alfabetizzazione all’ AI è dedicato al suo utilizzo consapevole ed efficace nelle attività quotidiane. Non solo formazione, dunque, ma anche un’opportunità concreta per aggiornarsi, ampliare le proprie capacità e familiarizzare con le nuove tecnologie, scoprendone le potenzialità. Le lezioni saranno online dalle 17 alle 19 nei giorni 19, 21, 26 e 28 maggio 2026, per un totale di 8 ore. I posti saranno limitati per garantire la qualità delle attività didattiche.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoRiconoscere le proprie emozioni, dare loro un nome, condividere paure, sensazioni e reazioni per capire di non essere “sbagliati”, saper co-costruire... Argomenti più discussi: Fiumicino, sicurezza alla foce del Tevere: al via i primi interventi sui relitti; Fiumicino, cadavere riaffiora dal fiume Tevere; Regione Lazio: al via la rimozione dei relitti nel Tevere tra sicurezza e navigabilità; Ita Airways, al via il primo volo diretto Roma Fiumicino - Houston. urbi (@urbimobility) / Posts and Replies x.com Fiumicino, al via il corso gratuito sull’intelligenza artificiale: lezioni online per giovani e adultiFiumicino, 12 maggio 2026 – La cooperativa di comunità Four Win annuncia l’avvio di un programma di formazione gratuita rivolto a giovani e adulti che desiderano avvicinarsi alla conoscenza dell’Intel ... ilfaroonline.it