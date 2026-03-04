Enac e Adr ricordano Catricalà a Roma Fiumicino

Oggi a Roma Fiumicino, Enac e Adr hanno ricordato Catricalà durante un incontro che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, operatori e stakeholder del settore. L’evento ha coinvolto diverse figure del comparto, con il fine di discutere temi legati alle attività aeroportuali e alle questioni di interesse comune. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione e memoria.

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Un confronto ampio tra istituzioni, operatori e stakeholder del settore del trasporto aereo sui temi della concorrenza, della regolazione e del ruolo strategico delle infrastrutture aeroportuali per la competitività dell'Italia, nel ricordo di Antonio Catricalà, già Viceministro, Sottosegretario di Stato, Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Presidente di Aeroporti di Roma dal 2017 al 2021: con questo obiettivo Enac e Adr hanno promosso al Terminal 5 dello scalo di Roma Fiumicino l'incontro "Concorrenza e trasporto aereo nel sistema delle infrastrutture strategiche",