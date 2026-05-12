A Firenze, un giovane di 24 anni è stato fermato dopo aver tentato di rubare in una profumeria di via del Giglio. Durante l’intervento, ha aggredito gli agenti di polizia presenti, ferendone due. La situazione si è conclusa con l’arresto del ragazzo, grazie anche all’intervento di una poliziotta che si trovava fuori servizio.

Un arresto domenica 10 maggio a Firenze, dove un giovane di 24 anni è stato fermato per una tentata rapina in una profumeria. L’episodio è stato segnalato da una poliziotta libera dal servizio, che ha notato la situazione sospetta e ha dato l’allarme. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato poi sottoposto a custodia cautelare in carcere. La segnalazione e l’intervento della Polizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nella serata di domenica 10 maggio, quando una poliziotta che si trovava libera dal servizio ha sentito dei forti rumori provenire da una profumeria situata in via del Giglio, nel centro di Firenze.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Firenze, tenta il furto in profumeria e aggredisce gli agenti: arrestato un 24enne in via del Giglio

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