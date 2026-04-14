Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato | arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri a Firenze dopo aver tentato di sottrarre due bottiglie di alcolici e aver reagito con violenza quando è stato scoperto. Durante il tentativo di furto, ha aggredito alcuni dipendenti del supermercato, causando l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato quindi fermato e accusato di rapina impropria. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri.

Firenze, 14 aprile 2026 - Tenta di rubare due bottiglie di alcolici ma, scoperto, reagisce con violenza aggredendo il personale del supermercato: un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio in un supermercato di via Cimabue, a Firenze, dove la situazione è rapidamente degenerata da un tentativo di taccheggio a una vera e propria aggressione. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo radiomobile attraverso le testimonianze raccolte sul posto, il 57enne, cittadino tunisino senza fissa dimora, si sarebbe diretto verso il reparto alcolici, prelevando due bottiglie e rimuovendo i dispositivi antitaccheggio prima di nasconderle sotto gli indumenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta il furto di alcolici e aggredisce i dipendenti del supermercato: arrestato 57enne Dopo il furto di alcolici al supermercato aggredisce i carabinieri: arrestato.I militari, giunti tempestivamente sul posto, grazie alla minuziosa descrizione del ragazzo, hanno subito individuato il soggetto I carabinieri di... Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a MilanoSi aggirava per il supermercato Carrefour di via Turati (in centro a Milano) cercando di rubare alcuni prodotti e spintonando anche i dipendenti del... TENTA DI STRANGOLARE UN’ANZIANA: ARRESTATA BADANTE - La provincia di Vicenza di nuovo teatro di aggressioni agli anziani, questa volta in un’abitazione di Valbrenta dove un’anziana ha subito un tentativo di strangolamento da parte della badante - facebook.com facebook Verso #RomaAtalanta: oggi si torna al lavoro, #Wesley accelera #Gasperini tenta i recuperi: il brasiliano e #Mancini verso la Dea. #Koné ancora assente con l' #Atalanta, punta la trasferta contro il #Bologna @ChiaraCiotti #ASRoma x.com