Stipendi arretrati e subappalto illecito | Sul Calabria denuncia le irregolarità di Life Project

Il segretario generale del Sul Calabria ha segnalato irregolarità nella gestione del personale da parte della società Life Project, che si occupa del servizio di assistenza domiciliare per il Comune di Reggio Calabria. Sono stati evidenziati stipendi arretrati e pratiche di subappalto illecito. La denuncia riguarda specificamente le modalità di gestione e le irregularità che si sarebbero verificate all’interno dell’azienda.

L'azienda gestisce per il Comune di Reggio Calabria il servizio di assistenza domiciliare a persone in difficoltà. Da mesi non vengono erogati gli stipendi con ritardi fino a 10 mensilità per chi ha scelto di dimettersi Secondo il sindacato, l'azienda non rispetta gli obblighi contrattuali e legali nei confronti delle dipendenti, accumulando ritardi negli stipendi e ignorando accordi sindacali precedenti. Life Project sta svolgendo in subappalto il servizio di assistenza domiciliare di persone in difficoltà istituito e finanziato dal Comune di Reggio Calabria. Come ci possa essere un subappalto in un servizio che non prevede lavorazioni specialistiche o possesso di mezzi è tutto da comprendere".